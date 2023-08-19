Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...

N.K.'nın teslim olmasından bir gün sonra ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. İki örgüt mensubu da ailesiyle buluştu.

ANNELERİN ÇAĞRISIYLA 45 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı Evlat nöbetleri sonrasında Aysel Koyun'un oğlu N.K. ile Yıldız Umutlu'nun oğlu F.U.'nun da teslim olmasıyla birlikte bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.