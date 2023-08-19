Bakan Özhaseki: Önceliğimiz 1 milyon 900 bin vatandaşımızın evlerine dönmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Medya Buluşmaları programında konuştu. Bakan Özhaseki, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini belirterek bu illerde 1 milyon 900 bin vatandaşın evlerinden uzak olduğunu söyledi.

180 BİN KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Bakanlık olarak deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 319 bin konutun teslim edilmesi konusunda sözü olduğunu belirterek; "Depremde binlerce canımızı toprağa verdik. Bizim biran önce oradaki konutları yapmamız gerekiyor. 180 bin konutun ihalesi yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımız 319 bin konutun teslim edilmesi konusunda sözü var. Hatay'ın merkezinde 254 bin konut yapmamız lazım ama orada yeterli rezerv alan yok. Bir başka zorluğumuzda vatandaşlar yaşadıkları yerlerden çıkmak istemiyorlar. Yerinde dönüşüm istiyorlar. Bizde bakanlık olarak bunu da başlattık. Konutlar konusunda 1 milyon 300 bin liraya kadar destek veriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde hayat normalleşmiş olacak. Bu projenin en önemli faydası ekonomik hayat biranda canlanacak. Şehrin merkezindeki esnaf yerinde dönüşüm ile hareketlenecek. Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor. 4 kırmızı çizgi üzerinde hayatımızı devam ettireceğiz. Birincisi fay hatlarının üzerinde yerleşim olmayacak. 65 metre civarında bir alan yeşil alan olacak. Oraya asla bina yapılmayacak. Çünkü çelikten de bir bina koysanız üzerine aşağıdan öyle bir enerji geliyor ki yok edip içine alıyor. Tren raylarını bile eğecek güçte bir enerji geliyor. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerlerde de yapı yasağı var. Son olarak ta inşaat bitinceye kadar mühendislik konusunda sıfır tolerans uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

İSTANBUL'DA HEMEN DÖNÜŞMESİ GERKEN 600 BİN BİNA VAR

İstanbul'da 2012 yılından buyana 800 bin binanın yenilendiğini, şuanda ise ilk etapta yıkılması gereken 600 bin bağımsız birim olduğunu belirten Bakan Özhaseki; " İkinci işimiz İstanbul'u depreme hazırlamak. Deprem olmuş hasarlarımı giderelim dersek 7 katı masraf yapıyorsunuz. Ama önceden hazırlık yaparsanız bir birim masraf yapıyorsunuz. İstanbul deprem riski taşıyan dünyadaki 10 metropol şehirlerden biri olarak görünüyor. Türkiye'de iki tane ciddi fay kırığı var. Biri Kuzey Anadolu fay hattı, burada ara ara enerji birikmesi olup deprem olarak içimizi yakıyor. Böyle bir durumda bizim yerimizde durmadan biran önce tedbirler alıp kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde devreye sokmamız gerekiyor. Özellikle İstanbul'da bu konuya çok ağırlık verildi. 2012 yılından bugüne 800 bin binayı yeniledik. İstanbul da şuanda da zaten 180 bin konutunda oradaki yapımı devam ediyor. İstanbul'da 5,8 milyon bağımsız birim var. 600 bini ilk etapta yıkılacak konutlar olarak önümüzde duruyor. Bu 600 binin biran önce dönüşmesi gerekiyor. Deprem oraları yıkmadan oraları güvenli hale getirirsek herhalde sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. 188 yerde kentsel dönüşüm işi devam ediyor. İkincisi rezerv alanlar tespit ettik. Buralarda 350 bin konut inşa edeceğiz. Üçüncüsü de yarısı bizden kampanyası ile vatandaşın müracaatı oldu. Yüzde 100 anlaşma sağlayan 14 bin bina var. Vatandaş kendi evini yıkıp yapmaya başladığında bedelinin yarısını biz karşılayacağız. Bütün bunları kolaylaştırabilmek adına çalışma yapıyoruz. Bakanlığımız bünyesinde başlayan bu çalışma 10 gün içerisinde biter. Meclisi olağanüstü toplantıya davet edip, bir yasa taslağını hazırlamaya başlıyoruz. Burada bu işin üçayağı var. Şemsiye kuruluş olarak bakanlık var. Bir tarafta da belediyeler var. Onların kendi vatandaşlarıyla görüşüp buraları tespit etmesi lazım. TOKİ'nin şuanda 926 yerde şantiyesi var. Belediyelerin topu TOKİ'ye atması abeste iştigal bir durum. Bu işin bir diğer ayağın da ise vatandaş. O razı olmadığı sürece yapacağımız hiçbir şey yok. Biz bakanlık olarak elimizden geleni yaparız. TOKİ girmesi gerekiyorsa TOKİ girer işe. Rezerv alan istiyorlarsa rezerv alan veririz" diye konuştu.