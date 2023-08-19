Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret: Hiçbir örgütün gücü annelere yetmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak için gerçekleştirdiği oturma eylemine destek ziyareti gerçekleştirdi. Yılmaz, "En sonunda annelerin yüreği, kalbi kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DİYARBAKIR ANNELERİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ailelerin kararlı duruşlarına ve mücadelelerine destek veren Yılmaz, devletin her zaman Diyarbakır Anneleri'nin yanında olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret | Video

"HİÇBİR ÖRGÜTÜN GÜCÜ ANNELERE YETMEZ"

Yılmaz, aileleri ziyaretinin ardından kısa bir konuşma yaptı. Yılmaz, "En sonunda annelerin yüreği, kalbi kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. 43 farklı şehirde anneler burada bulunuyor. 45 anne çocuğuna kavuştu. 45 evladımız çok şükür hain örgütün pençesinden kurtuldu. Terör örgütü ile sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradaki insanlarımıza, hangi meşrepten olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu duruşlarından dolayı aileleri tebrik ediyorum. Tek bir evladın terör örgütlerine kurban olmayacağı günleri inşa edelim diyorum." dedi.