MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz

PKK'ya 2016'da katılan Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz aldığı ideolojik ve silahlı eğitimin ardından 2018'de Suriye'de örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularından oldu. Suriye'deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde görev aldı. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasındaydı. İcuz örgüt içerisinde silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin de sorumlusu olarak yer aldı.

BAŞARILI OPERSYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörün her türüne ve Türkiye'ye yönelen her türlü tehdide karşı amansız mücadele veren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonları nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etti. MİT, İcuz'un Suriye Kamışlı'da bulunduğu bilgisine ulaşmasının ardından etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı. Örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı ve suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz'un faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alan MİT, operasyon kararı aldı. Hazırlıklarını tamamlayan MİT, Suriye Haseke'de İcuz'u, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜT KAYNAKLARINDA KAZA SONUCU ÖLDÜ ALGISI

Öte yandan MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral ve motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz'un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, İcuz'un kaza sonucu öldüğü iddia edildi. Güvenlik kaynakları İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin İcuz'un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtti.