Personele vermedığı parayı fenomenlere dağıtıyor

Çalışanlarını açlığa mahkum edip greve mecbur bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, reklamını yapacak sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin lira verdiği ortaya çıktı. İBB'nin "Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti metini" başlığının yer aldığı şartnamesinde, "İdare tarafından isimleri belirlenecek 5 YouTuber, blogger, vlogger, infuluencer vb. olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya platformlarında 1 günlük tanıtım ve reklam faaliyetleri için her bir kişiye 25 bin TL ödeme yapılması, yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı. Şartname, İBB ve iştiraklerinin personelini düşük ücretlerle çalıştıran, zam vermediği için grev yapmaya mecbur bırakan İmamoğlu'nun, sosyal medya fenomenleri için ise kesenin ağzını iyice açtığını, kendi tanıtımı için belediyenin imkanlarını sonuna kadar kullandığını ortaya koydu.2022 yılı Meclis Denetim Komisyonu raporunda da ayrıca İBB yönetiminin belirlediği 10 youtuber, blogger, vlogger, influencer Vb. olarak tanımlanan kişilere idarenin reklam ve tanıtımı için idare tarafından hazırlanan metinlerin okunması, İBB'nin resmi sosyal medya sitelerinde bir gün boyunca yayınlanması karşılığında toplamda 502 bin 500 TL + KDV ile 592 bin 950 TL ödeme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. İBB, bu yolla 10 sosyal medya fenomenine kişi başı 50 bin 250 TL ödeme gerçekleştirmişti.2023 yılı mali bütçesinde deprem bütçesini düşüren İBB yönetimi, reklam ve tanıtım bütçesini ise artırmıştı. İBB yönetimi tanıtıma 845 milyon TL ayırırken deprem bütçesi ise 450 milyon TL ayırdığı resmi belgelere işlenmişti.