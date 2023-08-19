SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den BM’ye çok sert KKTC tepkisi: Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur

MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada:

"Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı duranlar, bununla da yetinmeyip Kıbrıs Türklüğünün müktesep haklarını ve eşit statüsünü yok sayanlar hukuki ve tarihi yanlışın içine düşen, aynı zamanda iki taraflı anlaşmazlığın canlı kalmasına hizmet eden çevrelerdir. Ada'da iki halk ve egemen iki devlet vardır.

Bu gerçekler kabul edilmeden adil ve kalıcı bir çözüm ortamının yeşermesi ham bir hayaldir.

Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen devleti vasıtasıyla Rumların idaresi altına heves edip azınlık statüsüne boyun eğmesi kesinlikle imkansızdır.

Eşitlik temelinde çözümden kaçmak bir defa çözümsüzlüğü siyasi strateji görenlerin hem tahakküm açmazı hem de çarpık mantığıdır.

Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemen eşitliği mutlaka teyit ve tescil edilmelidir.

Ada'da iki halkın çıkarını ve varlığını, aynı zamanda eşit egemenlik haklarını müzakere etmekten kaçan ve kaçınan bir anlayışın barışa hizmeti düşünülemeyecektir.

Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demektir.