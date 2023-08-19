SON DAKİKA: Özgür Özel de CHP’deki Atatürk istismarına dayanamadı! Kılıçdaroğlu ve ekibine olay gönderme: Böyle ilerlenemez

"KAYBETTİK GEREĞİNİ YAPMAK LAZIM"

Seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getiren Özel, sözlerine şöyle devam etti:

Kaybettik gereğini yapmak lazım diye düşünüyordum. Ama özeleştiri meselesinde birazcık eksik kalındığı, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya doğru gidildiğini görünce bunun bir parçası olmanın da bir maliyeti var. Seçimi kaybetmekten daha büyük bir eksiklik. Onun üzerinden kendimce bir süreç yürütüyorum. Böyle süreç yürütenlerle konuşuyorum. Şöyle bir şey olsun istiyorum, bir değişim olsun ama mesela bu sadece genel başkan değişimi derseniz Kemal Beye ayıp etmiş olursunuz. Çünkü onun emeğini görmezden gelmemek lazım. Sadece Kemal Bey eski MYK üyesi arkadaşları değiştirirse Kemal Bey de onlara ayıp etmiş olur. Çünkü onları atayan da odur. Tüzük tartışmaları var. Sadece tüzüğü değiştirelim. Ön seçim vardı uygulanmadı daha katı hale getirelim. Onu yapalım ama yazılı belgelere indirgemek de çok başka kolaycılık olur.