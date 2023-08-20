Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği başladı: İlk durak Macaristan

Başkan Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti.
Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.
Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Başkan Erdoğan, Macaristan'a gitti | Video
Ayrıca Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
VİKTOR ORBAN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan bugün Macaristan'a giderek Başbakan Viktor Orban ile görüşecek. Ay sonunda Putin'le görüşmesi beklenirken eylülde önce Hindistan'daki G-20 Zirvesi'ne, ardından ABD'de BM Genel Kurulu'na katılacak.
YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta ve sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmek üzere Macaristan'a gidecek. Ağustos ayı sonunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılacak. G-20'nin ardından ise BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eylül ayı ortalarında ABD'yi ziyaret edecek.
BUDAPEŞTE GÜNDEMİ
Başkan Erdoğan, bugün Macaristan Başbakanı Orban ile başkent Budapeşte'de bir araya gelecek. İki ülke arasında stratejik ortak seviyesine yükseltilen ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmeler liderlerin ana gündem maddesi olacak. Ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği konuları da görüşülecek. Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama törenine de katılması bekleniyor.