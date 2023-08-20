Kılıçdaroğlu’nun ’KKTC’ suskunluğu: Tek bir paylaşım bile yapmadı

KKTC'nin Pile köyüne yol yapma girişimi BM Barış Gücü görevlileri tarafından engellendi. Bunun üzerine KKTC güvenlik güçleri, BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.
Dışişleri Bakanlığı BM Barış Gücü'nün gerçekleştirdiği fiziksel müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti ve söz konusu müdahaleyi kınadı.
KILIÇDAROĞLU SESSİZ KALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Rum destekçisi BM'ye yönelik tek bir paylaşımda bulunmadı. En son paylaşımını üç gün önce yapan ve KKTC'ye destek mesajı vermeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
NE OLMUŞTU?
BM BARIŞ GÜCÜ'NDEN PİLE – YİĞİTLER YOLU YAPIMINA SKANDAL MÜDAHALE
BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek istedi. BM Barış Gücü askerleri, araçlarını KKTC topraklarına park ederken, güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları dozerlerle bölgeden kaldırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.
BM Barış Gücü'nden Pile – Yiğitler yolu yapımına skandal müdahale: KKTC'den net mesaj! Geri dönüş yok | Video
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından, Pile-Yiğitler Projesi yolunda bu sabah Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerine ve araçlarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirterek, "BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır, BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp BM'nin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir." denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına başlanıldığı belirtildi.
Bu yol yapım projesinin tamamen insani amaç taşıdığının altı çizilen açıklamada, "Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir." ifadesine yer verildi.
KKTC'DE 8 DARP RAPORU
Rum yönetiminin, 'askeri proje yapıyorlar, toprak kazanıyorlar' provokasyonuyla harekete geçen BM askerleri, KKTC toprakları içinde yol genişletme çalışmalarına müdahale ederek çalışmanın önünü dikenli teller ve beton bariyerlerle tıkamaya çalışmıştı. Türk polisinin BM askerlerini bölgeden uzaklaştırdığı sırada yaşanan arbede nedeniyle 3 BM askeri ile 8 Türk polisi, hastaneye başvurarak darp raporu aldı. 'Türkler BM askerine saldırdı' propagandası yapan Rum yönetimi ise AB ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri Fransa, İngiltere ve ABD'den yardım istedi.