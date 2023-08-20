Kılıçdaroğlu’nun ’KKTC’ suskunluğu: Tek bir paylaşım bile yapmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından, Pile-Yiğitler Projesi yolunda bu sabah Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerine ve araçlarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirterek, "BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır, BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp BM'nin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına başlanıldığı belirtildi.

Bu yol yapım projesinin tamamen insani amaç taşıdığının altı çizilen açıklamada, "Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir." ifadesine yer verildi.

KKTC'DE 8 DARP RAPORU

Rum yönetiminin, 'askeri proje yapıyorlar, toprak kazanıyorlar' provokasyonuyla harekete geçen BM askerleri, KKTC toprakları içinde yol genişletme çalışmalarına müdahale ederek çalışmanın önünü dikenli teller ve beton bariyerlerle tıkamaya çalışmıştı. Türk polisinin BM askerlerini bölgeden uzaklaştırdığı sırada yaşanan arbede nedeniyle 3 BM askeri ile 8 Türk polisi, hastaneye başvurarak darp raporu aldı. 'Türkler BM askerine saldırdı' propagandası yapan Rum yönetimi ise AB ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri Fransa, İngiltere ve ABD'den yardım istedi.