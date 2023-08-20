Önceliğimiz 1.9 milyon kişinin evine dönmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de düzenlenen "Medya Buluşması" programında konuştu. 6 Şubat'taki depremleri anımsatan Özhaseki şunları söyledi:Depremlerden 18 ilimizde 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin konut ve 170 bin işyeri yıkımı bekliyor. Bazı şehirlerin merkezleri yüzde 90 oranında yok oldu.1 milyon 900 bin kişi dışarıda. 80 bini yurtlarda, sosyal tesislerde misafir ediliyor. 525 bin kişi konteyner kentlerde kalıyor. Çadırlarda kimse kalmadı. 325 bin aileye kira yardımı yapıyoruz. 1 milyon 900 bin vatandaşımızın evlerini yapmak birinci işimiz. 180 bin civarında konutumuzun ihalesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da 319 bin konutun bir yıl içinde verileceği konusunda sözleri var. O taahhütleri de yerine getireceğiz.İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin konutu yeniledik. 180 bin konutun yapımı devam ediyor. İstanbul'da 5.8 milyon bağımsız birimden 1.5 milyonu riskli gözüküyor. 600 bin konutun çok hızlı şekilde dönüşmesi gerekiyor. 188 yerde kentsel dönüşüm devam ediyor. Rezerv alanlarda 350 bin konut inşa edeceğiz. Yarısı Bizden Kampanyası'nda anlaşma sağlayan 14 bin bina var.Bunları hızlandırabilmek için büyük bir çalışma yaptık. Bunu, İstanbul'u depreme hazırlayabilmek, engelleri hızla aşmak için yasa taslağı haline getirmek istiyoruz.