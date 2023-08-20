Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’te sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı
Giriş Tarihi: 20.8.2023 20:03 Son Güncelleme: 20.8.2023 20:08

Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’te sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te bir özel hastanede, hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayını kınadı. Bakan Koca, olaya karışan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İHA
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’te sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’te sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA