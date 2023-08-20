Son dakika: Milyonları gözü kulağı kabine toplantısında! İşte masadaki kritik başlıklar...

DEPREM KONUTLARI VE YERİNDE DÖNÜŞÜM



Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan ev ve şehirlerin inşasında gelinen son durumda kabinede konuşulacak. Yerinde inşa ve ihya çalışmaları kalıcı konutlar yerinde dönüşüm projesi ile ilgili Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan çalışmalar ile ilgili de özellikle İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası çalışmaları değerlendirilecek.