89 kişinin öldüğü Galeria sitesiyle ilgili iddianame tamamlandı... 7 sanık hakkında 22,5 yıl hapis istendi

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan kentin ilk alışveriş merkezide olan Galeria Sitesi'nde 89 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin bilirkişi raporunun da gelmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görev aldığı deprem soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile alt katta işletmeleri bulunan ve kolon kestikleri iddia edilen 7 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında sanıklarla ilgili iddianame tamamlandı. Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, "Binanın yapı ruhsatlarının gerekli ekleri olan mimari, statik betonarme ve tesisat projeleri tam olmadan düzenlenmiş olması, temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesi, binada yapılan mühürleme sonrası resmi izin olmadan inşaata devam edilmesi, ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton ve donatı özelliklerinin 1995 tarihli ek onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sağlamamasından fenni mesulün ve müteahhitlerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.