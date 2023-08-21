CHP kongresinde ’HDP’ gerginliği! ’Halk aptal değil’ deyince salondan kovdular

'BU HALK APTAL DEĞİL'

Gelen tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:

"İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız."