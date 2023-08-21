CHP kongresinde ’HDP’ gerginliği! ’Halk aptal değil’ deyince salondan kovdular

CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.
Nedret Yayla isimli delege, "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?" diye sordu.
'HDP YANDAŞLARI BURAYA GİRMİŞ'
Yayla, "HDP ile işbirliği" ifadelerinin ardından gelen tepkilere "HDP yandaşları buraya girmiş" diye yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.
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SALONDAN KOVULDU
Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.