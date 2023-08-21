Kabinenin gündemi ekonomi ve dış politika

KabineToplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Toplantının ana gündemi ise ekonomik gelişmeler ve atılacak adımlar ile diplomatik süreçler oluşturacak.Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Kabine'de olacak. Memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler tamamlanmadan önce hükümetin masadaki zam teklifi değerlendirilecek. Memur zammıyla birlikte 3600 ek gösterge de kabinenin gündeminde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.Eylülün ilk iki haftasında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan (OVP) çalışmaları ile ilgili gelinen son durum hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyelerine detaylı bir sunum yapacak. OVP ile ilgili iş dünyası, işçi sendikaları, işçilerle KOBİ'lerle görüşmeler devam ediyor.Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan ev ve şehirlerin inşasında gelinen son durumda kabinede konuşulacak. Yerinde inşa ve ihya çalışmaları kalıcı konutlar yerinde dönüşüm projesi ile ilgili Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası çalışmaları değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinden, gençlere 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konuların çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.Karadeniz'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve rafa kaldırılan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan-atılacak adımlar konuşulacak. Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta da masada olacak.KKTC'DE Türk askeri ile BM Barış Gücü askerleri arasındaki gerilim kabine gündeminde ele alınacak. Tansiyonun düşürülmesi ve Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar masadaki başlıklar arasında yer alacak. Diplomasi trafiğini eylülde de devam ettirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Hindistan'daki G20 ve ardından ABD'de BM genel kuruluna katılacak. Zirveler öncesinde son hazırlıklar da toplantıda konuşulacak. ANKARA