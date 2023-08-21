Pakistanlılar 1 milyon 300 bin depremzedeye yardım eli uzattı

Dünyanın dört bir yanındaki Pakistanlılar, Türkiye'de asrın deprem felaketinin yaşandığı kentlere olan desteğini İngiltere merkezli Muslim Hands aracılığıyla Türkiye'ye yolladı. Muslim Hands'in Türkiye'de ortak çalıştığı Müslüman Eller Derneği de deprem bölgesinden 6 ay boyunca ayrılmadı. Dernek, Pakistanlı ve Türk çalışanları ve gönüllüleriyle yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gönüllüler ise Pakistan- Türkiye dostluğuna da bir örnek oldu. 2019'da Türkiye'de kurulan Müslüman Eller Derneği'nin Başkanı Muhammad Osman Ali, bölgedeki çalışmalarını SABAH'a anlattı. Hatay'da 2 milyon dolarlık yardım dağıtıldığını belirten Muhammad Osman Ali, "Pakistanlı olarak Türkiye'de burslu eğitim aldım. 10 yıldan beri insani hizmet için acil durumlarda farklı ülkelere gittim. Deprem olunca da hemen deprem bölgesine dernekçe gittik. Ben bu felaketi hiçbir yerde görmedim.Dernek olarak deprem bölgesine ilk aşamasında çadırlar, yataklar, battaniye, su, sıcak yemek, kıyafet ve ayakkabı dağıttık. Sağlık ocaklarına destek verdik. Belçika'daki Pakistanlı gönüllüler, 'Elimde bu var, mutfak otobüsle gelelim' dediler. 4 bin kilometre yolculuğın ardından Hatay Samandağ'a otobüs geldi. Bu otobüs Pakistan- Türkiye kardeşliğinin bir sembolü oldu. Pakistanlılar'ın desteklediği Muslim Hands'in bize bağışıyla Antakya'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Kampı'nın 1. kısmına konteynerleri AFAD'a bağışlayarak konteyner kent kurduk" dedi. Müslüman Eller Derneği Saha Koordinatörü Turab Erdi Baltok ise "Deprem bölgesinde her günümüz bir mücadeleyle geçti, ilk zamanlar çok zordu. Herkes elini taşın altına koydu. Mücadelenin içinde umudu görmek insanları buna teşvik etmek önemliydi bizim için. Bununla birlikte yardım için bir araya gelen insanların orada oluşan mutluluk paha biçilemez." diye konuştu.