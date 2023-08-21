Yargıtay’dan casus kocaya beraat

Ankara'da yaşayan D.A., kendisinin aldattığını düşündüğü karısı N.A.'nın cep telefonuna konum ve konuşmalarını kayda alan casus program yükledi. Program aracılığıyla eşine ait konuşmaları ve onun konumunu takip eden koca, verileri kullanmak amacıyla da depoladı. D.A daha sonra açtığı boşanma davasında casus program aracılığıyla depoladığı verileri mahkemeye sundu.

KADIN FARK EDİNCE DAVA AÇTI

N.A., cep telefonundaki casus uygulamayla kocasının kendisini takip ettiğini ve konuşmalarını kayda aldığını belirterek Asliye Ceza Mahkemesine dava açtı. Kadın, kocasının özel hayatının gizliliğinin ihlal ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonrasında karısını casus uygulamayla takip eden koca hakkında beraat kararı verildi.

YARGITAY: "ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMAMIŞ"

Kadın, kararın hatalı olduğunu, eşinin özel hayatını ihlal ettiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, içtihatlara giren bir karara imza attı. Daire, kocanın N.A.nın kendisini aldattığından şüphelendiği için kullandığı cep telefonuna yüklediği casus program ile konum bilgilerini takip ettiği ve yapmış olduğu görüşmeleri kaydedip açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunduğunu, konuşma içeriklerini üçüncü kişilerle paylaşmadığı ve çoğaltarak dağıttığına ilişkin bir iddia bulunmadığını belirtti. Daire, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan koca D.A'nın eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmadığı gözetildiğinden yerel mahkemenin verdiği beraat kararında isabetsizlik olmadığına karar verdi.