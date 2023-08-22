CHP’de anahtar kavgası! Milletvekilinin odasına kilit vurdular!

"KAPILARI KİLİTLEMEK, ANAHTARLARI SAKLAMAK HANGİ KİNİN VE ÖFKENİN SONUCUDUR?"

Olaya CHP'li İl Başkanı Hüseyin Çakmak karşı çıktı. Kırşehir Belediyesinin Ağalar Konağı'ndaki odasını CHP Milletvekili Metin İlhan'dan almasına tepki göstererek, "Şimdi size soruyorum; herkesin gönlünü fethetmiş Metin İlhan'a kapıları kilitlemek, anahtarları saklamak hangi kinin ve öfkenin sonucudur? Böyle bir davranışı hak edecek ne yapmıştır milletvekilimiz? Hele ki orada kendi cebinden ihtiyaç sahibi Kırşehirli hemşehrilerimizi misafir edip sorunlarını çözmeye çalışırken. Şu unutulmasın ki; takdir ve cevap her zaman siz değerli partililerimizin ve aziz Kırşehirlilerindir. Ben buradan şunu tekrar etmek isterim; biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye, bölmeye değil güçlendirmeye, ötekileştirmeye değil kucaklamaya geliyoruz. O sebeple bizlere reva görülen bu nahoş davranışları onların kendi vicdanlarına bırakıyoruz" dedi.