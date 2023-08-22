Hukuk tanımaz Tunç Soyer! Mahkeme kararını hiçe saydı vatandaş isyan etti

Duruma tepki gösteren Harmandalı sakinleri sabah erken saatlerde 6900 sokağı trafiğe kapatıp çöp kamyonlarının geçişine izin vermedi. Ellerinde 'Doğa sevginiz balon çıktı', 'Çöp gitsin çilemiz bitsin', 'Yavaş yavaş ölüyoruz' yazan pankartlar taşıyan vatandaşlar, mahkeme kararının uygulanmasını, Harmandalı'na çöp dökümünün durdurulmasını talep etti.
Grup adına açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalı'nda hukukun ayaklar altına alındığını, çiğnendiğini belirtip derhal Harmandalına çöp dökümünün durdurulmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin idare mahkemesinin verdiği kararı yasal süre dolmasına rağmen uygulamadığını hatırlatan Kazar, "Durum böyle olunca bizde çöplüğe giden yolu kapatmak zorunda kaldık. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çözüme ilişkin somut bir adım atılana kadar bu yoldan tek bir çöp kamyonunun dahi geçmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
1992 YILINDA HİZMETE AÇILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğünden sızan pis sular 3 yıl önce Cumhuriyet Mahallesinde heyelana neden oldu. Büyükşehir Belediyesi yaşananlara seyirci kalınca zamanla heyelanın etkilediği alan daha da büyüdü, yüz hektarın üzerine çıktı. Toprak kayması nedeniyle bölgede 13 ev ile 2 hayvan ağılı, oluşan çatlaklar nedeniyle can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı.
BÜYÜKŞEHİR SEYİRCİ KALDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaşananlara seyirci kalması Harmandalı sakinlerinin tepkisine neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, İdare mahkemesine başvuruda bulunarak çöplüğün kapatılmasını talep etti. Kazar'ın talebini değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi 23 Haziran'da bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtip Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümüne olanak tanıyan işlemin iptaline karar verdi.
1 AYLIK SÜRE DOLDU
İzmir Büyükşehir Belediyesi, üst mahkemeye itirazda bulunsa da aradan geçen bir aylık süreçte idare mahkemesi kararını uygulamadı. 1 aylık sürenin dolması üzerine Harmandalı sakinleri dün sabah erken saatlerde çöp kamyonlarının kullandığı 6900 sokağı araç trafiğine kapatıp evsel atık taşıyan kamyonların çöp tesisine geçişine izin vermedi. Ellerinde 'Doğa sevginiz balon çıktı', 'Çöp gitsin çilemiz bitsin', 'Yavaş yavaş ölüyoruz' yazan pankartlar taşıyan çevre sakinleri mahkeme kararını uygulanmasını, Harmandalı Çöplüğünün kapatılmasını istedi. Olay yerine gelen belediye görevlilerinin ikna çabaları da sonuç vermeyince çöp dökümü için bölgeye gelen bazı çöp kamyonlarının da döküm işlemini gerçekleştiremeden geriye döndüğü görüldü.
HUKUKUN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMİYORLAR
Grup adına açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar; "Türkiye bir hukuk devleti ama burada maalesef hukukun gereklerini yerine getirmeyen bir kurumdan bahsediyoruz" diye konuştu. 2019'da göreve geldiğinde bölgedeki toprak kaymasının olduğunu tespit edip önlem alınması için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunduğunu hatırlatan Kazar: "Aradan geçen süreçte hiçbir önlem almayıp yaşananlara seyirci kalmayı tercih ettiler. 2020 yılı ekim ayında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki toprak hareketi hızlandı.
13 ev ve 2 hayvan ağılı, oluşan çatlaklar nedeniyle can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı. 2022 yılı Ağustos ayında bölge idare mahkemesine başvuruda bulunarak bir an önce Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulmasını, ardından da tesisin kapatılmasını talep ettik. Geçtiğimiz haziran ayında İzmir 4. İdare Mahkemesi. Harmandalı'na çöp dökümüne olanak tanıyan işlemin iptaline karar verdi. Yasal süre dolmuş olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuksuz bir şekilde Harmandalına çöp dökmeye devam etti. Mahkeme kararı uygulanmayınca mahalle sakinleri olarak çöplüğe giden yolu kapatma kararı aldık. Bizde herkes gibi evlerinde ölüm korkusu olmadan, insanca yaşamak istiyoruz" dedi.
ÖNLEM ALMAK YERİNE ZABITA ORDUSU YIĞMIŞLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sabah erken saatlerde eylemin yapılacağı yere çok sayıda zabıta ekibi gönderdiğini belirten Kazar, "Burada bir halk direnişi var. Burada insanlar biz ölmek istemiyoruz diye haykırıyor. Durum böyle iken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çöplüğü kapatıp, heyelanı durdurmak için önlem alacağına eylemin yapılacağı yere zabıta ordusu yığmayı tercih ediyor. Kendisini bu hareketinden ötürü kınıyoruz" dedi.
KİM YALAN SÖYLÜYOR?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Ben günlük 3 bin ton çöpü nereye götüreyim' dediğini hatırlatan Kazar: "Başkan Soyer bunu söylerken belediye avukatları mahkemede Harmandalı'na günde 4 bin 500 ton çöp geldiğini söylüyor. Burada Başkan Soyer mi yoksa avukatları mı yalan söylüyor? Bugüne kadar İzmir genelinde çöp tesisi kurmak için 19 yer tespiti yapılmış fakat hiçbirine çöp tesisi kurulmamış.
Durum böyle iken 10 sene önce kapatılması gereken Harmandalı Çöplüğüne bugüne kadar çöp dökümü devam etmiş. Bölgeye ilişkin hazırlanan tüm bilimsel raporlarda Harmandalı'na çöp dökümünün acilen durdurulması gerektiği ifade ediliyor. Bilim insanları 'çöp dökümü devam ederse facia kaçınılmaz' diyor. Durum böyleyken Tunç Soyer önlem almayıp mahkemenin verdiği kararı uygulamıyor. Yaşananlar gerçekten hayret verici" diye konuştu.
NE ZAMAN GELMİŞ KİMLERLE GÖRÜŞMÜŞ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir televizyon kanalında Harmandalındaki heyelanı sorduklarını hatırlatan Kazar, "O programda Başkan Soyer 'Ben Harmandalına gittim. Orada incelemelerde bulundum' dedi. Ben sayın başkana sormak istiyorum. Sayın başkan Harmandalı'na ne zaman geldi, kimle geldi, kimlerle görüştü. Lütfen çıkıp bunu açıklasın. Biz 2022 Ağustos'ta Çiğli'de kendisi ile bir kafede görüştük. Onun dışında Harmandalına kesinlikle gelmedi.
Kimse topu taca atmasın. Ortada bir mahkeme kararı var. Harmandalı için hak hukuk adalet istiyoruz. İzmir valimizden büyükşehir belediye başkanından kaymakamdan herkesten rica ediyorum. Mahkemenin Harmandalı ile ilgili verdiği karar uygulansın. Biz burada insanların yok yere ölmesini istemiyoruz. Büyükşehir belediyesi karara itiraz eder, üst mahkeme 4 - 5 ay sonra bu kararı bozabilir ama o zamana kadar bu kararın uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.