Hukuk tanımaz Tunç Soyer! Mahkeme kararını hiçe saydı vatandaş isyan etti

Kimse topu taca atmasın. Ortada bir mahkeme kararı var. Harmandalı için hak hukuk adalet istiyoruz. İzmir valimizden büyükşehir belediye başkanından kaymakamdan herkesten rica ediyorum. Mahkemenin Harmandalı ile ilgili verdiği karar uygulansın. Biz burada insanların yok yere ölmesini istemiyoruz. Büyükşehir belediyesi karara itiraz eder, üst mahkeme 4 - 5 ay sonra bu kararı bozabilir ama o zamana kadar bu kararın uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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