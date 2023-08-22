CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına 2022 yılı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 16 ile Ocak 2023'te yüzde 10 zam yaptı.