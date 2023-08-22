Son dakika: Bakan Koca’dan ’Çapa Tıp’ta cinsiyet değiştirme ameliyatı’ iddialarına yanıt

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde yapıldığı iddia edilen cinsiyet değiştirme işlemleri ile ilgili olarak; "Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz.