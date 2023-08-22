SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün ülkemizden 42 firmamızın girdiği bu listedeki müteahhitlerimize ödüllerini vereceğiz. Listeye şöyle bir baktığımızda gayretlerini bildiğimiz firmalar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin son 21 yılda gerçekleştirdiği altyapı hamlesi müteahhitlerimizi küresel rekabette öne çıkardı. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum. Savunma Sanayii'nde nasıl bir sıçrama yaptıysak burada büyümemiz mümkündür. Kendini bu alanda ispatlayan firmamızın pekçok alanda başarılı yatırımlara imza attığını biliyoruz.

Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu olmayanlar, bu salonda yatan mücadeleyi, alın terini anlayamaz.

Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin meşrebine bakmadığımızın şahitleri sizlersiniz. Kendi kafalarındaki saplantılarla sizleri tereddüte sürüklemek isteyenlere izin vermeyin.

Türkiye'yi faiz, kur cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla bugünlere geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların büyük bölümü iktisadi değil, siyasaldı. Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacağı yöntemleri bizim ülkemize dayatlamarını kabul etmek asla mümkün değildir. Elbette her mücadelenin bir bedeli oluyor. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etmeye çalıştıklarına bir kez daha şahit olduk.