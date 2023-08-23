Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kırım mesajı: İlhakı gayrimeşrudur

"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMAYAN TÜRKİYE BU ADIMIN GAYRİMEŞRU OLDUĞUNU İLK GÜNDEN BERİ SAVUNUYOR"

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını hatırlatan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavırlarını koruduklarını vurguladı:

"Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz."