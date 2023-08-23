Ekolojik Köy’den yerli üretim mesajı

EmineErdoğan, Ankara'da Mamak Belediyesi'nce Gökçeyurt Mahallesi'nde kurulan Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Ekolojik Köy'de coğrafi işaretli, ekşi mayalı ekmeklerin yapıldığı bölümü gezen Emine Erdoğan, burada çalışan kadınlarla sohbet etti ve ekmeğin özellikleri hakkında bilgi aldı.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de eşlik ettiği Emine Erdoğan, taş fırından çıkardığı ekmeklerden basın mensuplarına da ikram etti. Köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerin kurutulduğu "Gıda Kurutma Atölyesi"ni de gezen Emine Erdoğan üretimin, sürdürülebilir tarım teknikleri ile doğa ve toprak korunarak yapılmasının önemini vurguladı.Arıclık atölyesinde de sezonun ilk süzme balının dolumunu yapan Emine Erdoğan ziyaretiyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ekolojik Köy'de Mamak Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve satışa sunulan el yapımı ürünler emekçi kadınlarımıza kazanç oluyor. Yerli üretimin desteklenmesinde kadın kooperatiflerimizin katkısı yadsınamaz. Şüphesiz kadın eli dokunduğu her alana güç katıyor" dedi. ANKARA