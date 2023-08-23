Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK'nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi. Yapılan çalışmalarda PKK'nın, Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'yı Irak'ın Kuzeyinde eğittiği, kaçak yollardan Türkiye'ye göndererek TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast gerçekleştirmek için kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırdığı belirlendi.

EĞİTİM ALIRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK adına Irak Süleymaniye kırsalında faaliyet gösteren, sözde Mahir Akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'nın faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu. Bekir Kına'nın eğitim aldığı, Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki bölge, MİT'in saha ajanları tarafından belirlendi. Uygun şart ve koşulların oluşmasının ardından örgüt mensubunun suikast eğitimi aldığı anda operasyon için harekete geçildi. MİT, saha ajanlarının da katıldığı operasyonda, Bekir Kına etkisiz hale getirildi. Örgüte katılmasından önce İstanbul'da PKK'nın gençlik çalışmalarına katılan Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak'a gittiği ve günümüze kadar İran'ın yanı sıra Irak'ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında yok edilmesi politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini vurgulamış oldu.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon | Video