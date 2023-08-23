Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’

Olay, 30 Aralık günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Kent merkezinde bir kafe işleten Murat S. ve imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Şükran Ö., önceden tanıdıkları Mustafa T. ile alkol almak için randevulaştı.
Sevgililer ve Mustafa T. alkol aldığı sırada, masalarına Mustafa T'nin iki arkadaşı daha gelerek guruba katıldı.
Sevgilisine dönen Şükran Ö., 'Destur ver ben bunun boğazını keseceğim' diyerek izin istedi. Ancak Murat S., sevgilisinin elinden bıçağı alıp, defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.
Şükran Ö. olay sonrası yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari sevgilisi ise 13 Ocak günü yakalanıp, tutuklandı. Şükran Ö., soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı sevgililerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek her ikisi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.