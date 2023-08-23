Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’





15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı sevgililerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek her ikisi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.