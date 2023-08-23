Son dakika... Danimarka Maslahatgüzarı dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

18, 21 VE 22 AĞUSTOS'TA DA ÇAĞRILMIŞTI

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta ve 21 ile 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.