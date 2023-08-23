Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Danimarka Maslahatgüzarı dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 17:50 Son Güncelleme: 23.8.2023 17:54

Son dakika... Danimarka Maslahatgüzarı dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberi: Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı dördünü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA
Son dakika... Danimarka Maslahatgüzarı dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

18, 21 VE 22 AĞUSTOS'TA DA ÇAĞRILMIŞTI

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta ve 21 ile 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

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Son dakika... Danimarka Maslahatgüzarı dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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