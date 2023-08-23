Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!
Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:33 Son Güncelleme: 23.8.2023 09:43

SON DAKİKA: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Çin'e seyir eden petrol tanker gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yön olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı.

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!
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