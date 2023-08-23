SON DAKİKA: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı.