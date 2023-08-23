SON DAKİKA: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı.
Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı. pic.twitter.com/tdC5GFqqlj— KEGM (@kiyiemniyet) August 23, 2023