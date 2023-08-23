Yıldırım: Yetkiyi millet verir, millet alır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, AK Parti'nin vesayet odakları ile mücadelesine ilişkin olarak "Biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetkiyi millet verir, millet alır" ifadesini kullandı. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın AK Parti'ye geçeceğini de kaydeden Yıldırım, "Millet, 'İstanbul 4.5 yılda ne kaybetti, ne kazandı', soracak" dedi.