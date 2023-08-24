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Giriş Tarihi: 24.8.2023

Endonezya ve Arnavutluk büyükelçilerini ağırladı

ANKARA
Endonezya ve Arnavutluk büyükelçilerini ağırladı
Başkan erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün eylülde görev süreleri dolacak Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve eşi Sinta Agathia ile Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo ve eşi Teuta Robo'yu kabul etti. Görüşmede daha önce Endonezya Başkonsolosu ve eşi tarafından hediye edilen geleneksel kıyafeti giyen Emine Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi için gösterdiği çaba dolayısıyla İkbal'e teşekkür etti. Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo'nun eşi Teuta Robo da Emine Erdoğan'ın çalışmalarının Türkiye'deki büyükelçi eşlerine ilham olduğunu, kendisini örnek aldıklarını söyledi.
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Endonezya ve Arnavutluk büyükelçilerini ağırladı
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