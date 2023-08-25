Alanya CHP kongresinde il başkanından, ’Böcek divan başkanlığımı engelledi’ mesajı

CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nın 38'inci ilçe kongresi Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. AKM'deki kongreye CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Suri Çorabatır, CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, ilçe başkan adayları Bülent Kandemir ile Gökhan Sipahioğlu, siyasiler, Alanya Belediye Meclis üyeleri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında kongre başladı kongreye az sayıda partiler katıldı.

"ARKASINDA KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kongrede konuşan CHP Antalya eski İl Başkanı Nusret Bayar, "Bundan 3-4 gün önce divan başkanlığı teklifi geldi ve kabul ettim. Bunu tekrar teyit etmek için mesaj attılar. Daha sonra il başkanı ilçe başkanını arıyor ve Nusret başkanı divan başkanı yaparsanız sıkıntı çıkar diyor. Burada ne sıkıntı çıkar bunu kim söyletiyor. Arkasında kimler olduğunu biliyorum. Beni basın temsilcisi arayarak divan başkanı mısınız dedi ve Muhittin Böcek sizin divan başkanlığınızı engelliyor dediler. Belediye başkanları kendi değerlerine bakacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ne umutlarla ne emeklerle kazandık. Bu şekilde heba edilmez" dedi.

"5 SENE ÖNCE KONUŞACAKTINIZ"

Bu sırada araya giren divan başkanı CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Bu konuları 5 sene önce konuşacaktınız" diye konuştu.

"BELEDİYEYİ ELEŞTİRMEK SİYASET DEĞİL"

Arı, "O belediyeleri toplum için eleştirmek siyaset değil. Belediyeleri tam seçim arefesinde rencide etmekten vazgeçelim. Belediyeleri kazanacağız diye canımız çıkıyor" ifadelerini kullandı.