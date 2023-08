Başkan Erdoğan: Halkımız muhalefetten şu soruların cevabını bekliyor millete hesap verin

Aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz?Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı?Seçim gecesi daha sandıkların üçte biri açılmadan 'kazanıyoruz'u niçin oynadınız?YSK'dan Anadolu Ajansı'na devletimizin kurumlarını neden itibarsızlaştırmaya çalıştınız?BaşkanErdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.28 Mayıs seçim sonuçlarının Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Toplam oyu yüzde 1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimiz de sürekli 'hesap uzmanıyım' diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizlememiştir. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor.Bazı karanlık noktaların açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor: Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların üçte biri açılmadan 'kazanıyoruz'u niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansı'mıza devletimizin kurumlarını neden hedef aldınız, niçin yıprattınız, niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekâsının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet bu soruların cevabını bekliyor. Kılıçdaroğlu ve şürekâsı yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim hezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar, en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar.6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması, hükümetimizin asli gündemini oluşturuyor. Ne gerekiyorsa yapacağız.Muhalefet cenahında her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki bir buçuk sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olan, bugün kanlı bıçaklı haline gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur: Ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Bu pilav daha çok su kaldıracaktırEnflasyonun, insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. Bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.