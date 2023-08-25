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Giriş Tarihi: 25.8.2023 15:58

Emine Erdoğan'dan 22. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’nin yürüyeceği daha çok yol, gerçekleştireceği nice hayal var" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan 22. yıl paylaşımı

Sosyal medya hesabından AK Parti'nin 22'nci yıldönümü paylaşımı yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Milletine yoldaş, umut ve ses olarak, yine milletinin kalbinden kopan AK Parti'nin yürüyeceği daha çok yol, gerçekleştireceği nice hayal var.

Kutlu olsun!

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Emine Erdoğan'dan 22. yıl paylaşımı
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