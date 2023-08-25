Emine Erdoğan’dan 22. yıl paylaşımı

Sosyal medya hesabından AK Parti'nin 22'nci yıldönümü paylaşımı yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Milletine yoldaş, umut ve ses olarak, yine milletinin kalbinden kopan AK Parti'nin yürüyeceği daha çok yol, gerçekleştireceği nice hayal var.
Kutlu olsun!
Milletine yoldaş, umut ve ses olarak, yine milletinin kalbinden kopan AK Parti'nin yürüyeceği daha çok yol, gerçekleştireceği nice hayal var.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 25, 2023
Kutlu olsun!🇹🇷 @Akparti #AkParti22Yaşında pic.twitter.com/nUFWT37JKe