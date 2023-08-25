Emine Erdoğan’dan 22. yıl paylaşımı

Sosyal medya hesabından AK Parti'nin 22'nci yıldönümü paylaşımı yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Milletine yoldaş, umut ve ses olarak, yine milletinin kalbinden kopan AK Parti'nin yürüyeceği daha çok yol, gerçekleştireceği nice hayal var.

Kutlu olsun!