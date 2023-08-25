İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında dini İstismar eden DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC Silahlı Terör Örgütleriyle bağlantılı olan şahıslar tespit edildi. Aynı zamanda ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak İstanbul'da faaliyet gösteren, tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) ile hareket edip bahse konu terör örgütleri yanlısı 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu terör örgütleri ile bağlantılı olarak hareket eden 8 yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan 4 şahıs gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.