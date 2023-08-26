Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Malazgirt Anadalu’daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır

MALAZGİRT ANADALU'DAKİ SİYASİ HÜKÜMRANLIĞIMIZIN KAPILARINI AÇMIŞTIR

Biz Anadolu'ya Malazgirt ile ayak basmadık. Çok daha öncesinden beri zaten buradaydık. Malazgirt Anadalu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayarak haçlı akınlarına en büyük darbeyi vurmuştur. Ardından aynı inançla bayrağını yükselten Osmanlı'nın başarılı mücadeleleri ile Balkanların ve İstanbul'un fethine vesile olmuştur. Bir başka ifade ile Malazgirt, İznik'in de Konya'nın da Bursa'nın da Edirne'nin de İstanbul'un da büyük kardeşidir. Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası işte burasıdır.

Bu topraklar bin yıldır üzerinde dalga dalga yükselen, "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" nidalarıyla besleniyor. Türküyle, Selahaddini Eyyübi'siyle, Fatih'iyle ve Gazi Mustafa Kemal'iyle güçlü bir direnişin bu topraklarda yer aldığını görüyoruz.



Sanmayın ki bunların derdi, Kürlerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi, haktır, demokrasidir, refahtır. Bunların tek derdi, hepimizi kuşatan o kadim köprüyü yıkarak kendilerine alan açmaktır. Asırlardır uğraştıkları halde ulaşamadıkları bu değer için her yolu kullanırlar.

Bakın yüz binler şu anda Malazgirt Ovasında. Bu meydandan tek millet mesajı yükseliyor. Bu meydandan tek bayrak mesajı yükseliyor. Tek vatan mesajı yükseliyor.

İrili ufaklı onlarca beyliğiyle, Selçuklusuyla, Osmanlısıyla, Cumhuriyetiyle hep aynı davasının arkasından gidiyoruz. Acısıyla tatlısıyla bu coğrafyada yaşadığımız her hadise bize vatanımızın kıymetini tekrar tekrar gösterdi.

Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa ederken, onların tek yapacağı ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacak.

Biz hep içerden aldığımız darbelerle sarsıldık. Her fırsatta ne diyoruz, Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz.