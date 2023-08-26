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Giriş Tarihi: 26.8.2023 19:26

Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum
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