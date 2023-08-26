Cennet koyda sorunlar yumağı

Menteşe ilçesinde yer alan Akbük Koyu'ndaki işletmelerin yaşadığı problemler her geçen gün büyüyor. Akbük koyunun sonunda yer alan itfaiye ekipleri araçlarını dar yolda kullanmakta ve hızlı hareket etmekte güçlük çekiyor. Ayrıca yatların yoğun olarak bulunduğu koyda denize bırakılan atık sular, suyu kirletiyor. Ayrıca Sarnıç Akbük Orman Parkı Otoparkı olarak özel bir işletme koya giriş yapan tüm araçlardan 100 lira otopark ücreti alınıyor. Ücretin yol üstüne yapılan bariyerle henüz otoparka bile giriş yapmadan alınması tepkileri bir kat daha arttırıyor.