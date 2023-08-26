Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda

Yöner, Büyük Taarruz'un, durum ve şartlar ne olursa olsun, vatan ve istiklal söz konusu olduğunda her Türk'ün gücünü ve imkanlarını sonuna kadar nasıl kullanabileceğini gösteren eşsiz bir destan, Türk'ün asil karakterini ve istiklale olan tutkusunu gösteren mukaddes bir ibare olduğunu söyledi.

Ecdadın emaneti olan bu vatanı, Türk milleti ve kahraman ordusunun, koşullar ne olursa olsun, kanı ve canı pahasına daima koruyacağını ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve aziz Türk milletinin dünya durdukça var olacağını belirten Yöner, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah ve arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler adına canları feda eden şehitleri rahmetle, saygıyla, kahraman gazileri minnet ve şükranla yad etti.