Emine Erdoğan’dan Zehra Çiftçi’ye tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lise eğitimini 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi'yle tamamlayan ve üniversite sınavını ilk girişte kazanan Zehra Çiftçi'yi (45) tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "'Nerede Kalmıştık' diyerek, diploma hayalinin peşinden koşan Zehra kardeşimi azmi ve kararlılığı için yürekten kutluyorum. Unutmayalım, hayatta geç kalınmayan nadir şeylerden biri eğitimdir.Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" dedi. Aynı zamanda AK Parti Adana Yüreğir İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan 5 çocuk annesi Çiftçi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Sayın Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje, benim gibi kadınlara ışık oldu. Üniversite diplomamı alır almaz ilk işim Emine Erdoğan'a göstermek olacak" demişti.