Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Zehra Çiftçi’ye tebrik
Giriş Tarihi: 26.8.2023

Emine Erdoğan’dan Zehra Çiftçi’ye tebrik

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Emine Erdoğan’dan Zehra Çiftçi’ye tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lise eğitimini 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi'yle tamamlayan ve üniversite sınavını ilk girişte kazanan Zehra Çiftçi'yi (45) tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "'Nerede Kalmıştık' diyerek, diploma hayalinin peşinden koşan Zehra kardeşimi azmi ve kararlılığı için yürekten kutluyorum. Unutmayalım, hayatta geç kalınmayan nadir şeylerden biri eğitimdir.




Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" dedi. Aynı zamanda AK Parti Adana Yüreğir İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan 5 çocuk annesi Çiftçi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Sayın Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje, benim gibi kadınlara ışık oldu. Üniversite diplomamı alır almaz ilk işim Emine Erdoğan'a göstermek olacak" demişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’dan Zehra Çiftçi’ye tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA