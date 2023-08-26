Gaziantep’te 17 katlı otelde yangın

Yangına 15 ve 45 personelle müdahale edildiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Otel uzun süredir kullanılmıyordu. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Ekiplerimiz yangının diğer katlara sirayet etmemesi için soğutma çalışması da yapıyor. Şu anda yangının olduğu katlarda ufak çaplı yanmalar mevcut" dedi.