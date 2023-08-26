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Giriş Tarihi: 26.8.2023 08:02

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu açıkladı.

DHA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu açıkladı.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
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