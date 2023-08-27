CHP’li Başkan “Bürokrasiyi” yerle bir etti! İmar işlerinde tek adam saltanatı

CHP'li Nilüfer Belediyesi, imar uygulamalarında Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan ve herhangi bir belediyede uygulaması olmayan tek imza ile inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesiyle gündemde. Belediye Başkanı Turgay Erdem'in, imar durumuna aykırılığı ve kusurları bulunan yapılar başta olmak üzere tüm inşaat ruhsatlarına ve yapı kullanma izinlerine tek başına imza atıp onayladığı ortaya çıktı.