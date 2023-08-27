CHP’li Başkan “Bürokrasiyi” yerle bir etti! İmar işlerinde tek adam saltanatı

CHP'li Nilüfer Belediyesi, imar uygulamalarında Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan ve herhangi bir belediyede uygulaması olmayan tek imza ile inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesiyle gündemde. Belediye Başkanı Turgay Erdem'in, imar durumuna aykırılığı ve kusurları bulunan yapılar başta olmak üzere tüm inşaat ruhsatlarına ve yapı kullanma izinlerine tek başına imza atıp onayladığı ortaya çıktı.
İlgili teknik personel ve idari amirlerin aykırılıklar nedeniyle imza atmadığı tüm belgelerde Turgay Erdem'in imzaları bulunuyor. Bu skandal uygulama sayesinde, kentteki imara aykırı binlerce yapının yasal hale getirildiği ve bu yolla büyük bir rant elde edildiği iddia ediliyor.
TEMEL VE TOPRAK VİZELERİ OLMADAN İMZA ATTI
Sabah'ın ele geçirdiği ve sadece CHP'li Başkan Turgay Erdem'in imzalarıyla donatılmış belgelerin büyük kısmında toprak ve temel vizelerinin olmaması dikkat çekiyor. İnşaatların yapılacağı bölgelerin toprak yapısı son derece önem arz ederken, temel atma işlemleri için de gerekli incelemelerin titizlikle yapılaması ve uygun olması halinde temel ve toprak vizelerinin verilmesi gerekiyor. Oysa insanların hayatlarını yakından ilgilendiren bu belgelere, rant uğruna gelişi güzel imzalar atıldığı anlaşılıyor.
KENDİSİNE KAÇAK MALİKANE DİKMİŞTİ
Şoke eden imar rantı iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Başkan Turgay Erdem, 2018 yılında Nilüfer'in Hasanağa bölgesinde kendisine lüks bir malikâne inşa ettirmiş ve inşaatın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı. Erdem, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılan lüks malikanenin, kendisinin değil, belediyede şoförlük yapan kayın biladerinin olduğunu söylemişti.