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Giriş Tarihi: 27.8.2023

CHP’li belediye işçilerinin saldırısı için suç duyurusu

CHP’li belediye işçilerinin saldırısı için suç duyurusu
Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işçileri Hakan Ç. ve İsmail T., çöp dökmeye gittikleri CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi'nde, belediyenin taşeron şirketine bağlı yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada Akdeniz Belediyesi'nin çöp kamyonu da zarar gördü. Akdeniz Belediyesi Şantiye Şefi, olayın yaşandığı tesise gelerek saldırganlar hakkında tutanak tuttu. Tarsus Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Hakan Ç. ve İsmail T. de, Huzurkent Polis Merkezi Amirliği'nde verdikleri ifadede saldırganlardan şikâyetçi oldu. Bekir COŞKUN/SABAH
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CHP’li belediye işçilerinin saldırısı için suç duyurusu
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