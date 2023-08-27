Son dakika: MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon: PKK’nın sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Doğan kod Encu'yu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe aldı. Yeni bir görevle bulunduğu bölgeden ayrılan Encu'nun peşini bırakmayan MİT, uzun soluklu bir çalışmayla takibe devam etti. Encu'nun Irak Gare'ye geçtiğini öğrenen MİT Irak-Suriye Kurye Sorumlusu olarak faaliyet gösterdiğini tespit etmesi ardından takip çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'nın sözde kurye sorumlusu etkisiz | Video

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT'in kurduğu ajan ağı, Doğan kod Kadri Encu'nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaştı. MİT'in yerdeki unsurları Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Doğan kod Encu tarafından sağlandığını tespit etti. Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, Doğan kod Encu'yu adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi.