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Giriş Tarihi: 28.8.2023 13:37 Son Güncelleme: 28.8.2023 13:40

AK Parti MKYK toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, kongre ve yerel seçim hazırlıklarının yanı sıra iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

AK Parti MKYK toplanıyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması planlanan kongre çalışmaları ele alınacak.

Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde olacak.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

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AK Parti MKYK toplanıyor
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