AK Parti MKYK toplanıyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması planlanan kongre çalışmaları ele alınacak.

Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde olacak.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.