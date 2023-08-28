CHP Grup Başkan Vekili Köksal ile eski İl Başkanı Görgöz birbirine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Emirdağ ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, "Acilen toparlanmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını çizerek söylüyorum, iki en büyük gücünden bir tanesi örgüttür. Diğeri halktır. Örgütümüze sahip çıkacağız. İlçelerin başkanlarını ilçe örgütleri belirleyecek, Bolvadin'i Bolvadin, Çay'ı Çay belirleyecek" dedi.

KONGRELERLE Mİ SÜSLEYECEKSİNİZ

Kongrede konuşan CHP Grup Başkan Vekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın sözlerine dikkat çeken Görgöz, "Sayın vekil bir şey söyledi dedi ki, 'Bundan sonra kadınları ve gençleri ben yapacağım ben atayacağım' onun için acilen toparlamalıyız. Bunu herkes konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi koskoca yüz yıllık seçimi kaybetmiş. Öz eleştiri yapmaya müsaade etmediniz. Buna fırsat vermediniz. Kongrelerde mi süsleyeceksiniz. Hadi oradan" diye konuştu.

YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERMEYİN

Görgöz'ün konuşmalarına sessiz kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Haddinizi bilin. Bana hadi oradan diyemezsiniz. Atayacağım demedim. Destekleyeceğim, pozitif ayrımcılık yapacağım dedim lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Lütfen yalan yanlış bilgiler vermeyin Yalçın bey" dedi.

SİZ HAD BİLDİREMEZSİNİZ

Görgöz, "Bağırmakla olmaz. Bu partinin sahibi siz değilsiniz, bu partinin sahibi biziz Cumhuriyet Halk Partililer" diye konuştu.

Milletvekili Köksal ise, "Bu partinin sahibi gerçek Cumhuriyet Halk Partililerdir. Siz had bildiremezsiniz. Siz hiç kimseye had bildiremezsiniz" diye cevap verdi. Bu anlar kongreye katılan partililer arasında şaşkınlığa sebep oldu.