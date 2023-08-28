Yapay zeka, insan için tehdit mi ihtiyaç mı?

Hayatımızın hemen her alanına nüfus eden bu teknoloji başımızı döndürecek hızda ilerliyor. 'Yapay Zekâ' robotlar, çığır açan yazılımlarla işleri kolaylaştırırken bir yanda 'ses taklidi' v.b. akılara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemlerine malzeme olarak kafalarda gelecekle ilgili korkular yaratıyor. SABAH, çok kısa bir zaman içinde dünyanın en önemli gündemlerinden biri haline gelecek yapay zekâ teknolojisinin insanoğlu için bir tehdit mi yoksa imkân mı olduğu sorusunu uzmanlara sordu.Yapayzekâ ülkemizde TOGG'da, ulaştırma çalışmalarında olduğu gibi birçok projede çığır açtı. Ancak en önemli konu ulusal güvenlik. Kuzey Kore, Siber Güvenlik Komutanlığı'nı kuran ilk ülke. Başında rütbeli siber güvenlikçiler var. Yapay zekânın siber güvenlik açısından hem kişisel olarak hem ulusal güvenlik açısından tehlikeleri var. Devlet ileri teknolojiye dönük destekleri arttırmalı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalı.Yapayzekâ bazı sektörlerdeişsizliğiartırabilir.Algoritmaları,önyargıları öğrenebilirve bu önyargılar sistemlerinve kararların yanlış veyahaksız olmasına neden olabilir.Yapay zekâ, kişisel verileri analizetmek için kullanılabilir ve buda gizlilik ihlallerine yol açabilir.Ayrıca, kötü niyetli kişiler yapayzekâyı saldırılar ve sahtekarlıklariçin kullanabilir Özellikle sosyalmedya ve eğlence sektöründe butehlike büyük. Yapay zekâ, askerisistemlerde de kullanılabiliyor.Özerk silah sistemleri, istenmeyensonuçlara yol açabilir veinsana karşı kullanımı tehlikeliolabilir. Teknolojinin gelişiminikontrol altında tutarak, olası tehlikelerinönüne geçmek ve yapayzekânın insanlığa faydasağladığındanemin olmakönemlidir.Hawking geçtiğimiz yıllarda 'Güçlü bir yapay zekânın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir' demişti. Yapay zekânın artıları kadar eksileri de var. En son Cumhurbaşkanımızın sesini taklit ederek DeepFake teknolojiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan insanlar ortaya çıktı. Yapay zekâ iyiliğin gücü de olabilir kötülüğün gücü de. Burada insan faktörü çok önemli. Dijital ses ya da dijital yüz nakli olarak adlandırdığımız DeepFake teknoloji ne yapıyor? İtibar zedeliyor, mahremiyeti sarsabiliyor, uluslararası kriz yaratabiliyor. Bu kadar büyük bir teknoloji bu. Seçimlerde Barack Obama ve Donald Trump döneminde de siyasi bir manipülasyon yapmak için kullanıldı. Hatta Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo kendisi basın açıklaması yaptı ama DeepFake teknolojisi zannedildiği için askerler bile ayaklandı.