Yapay zeka, insan için tehdit mi ihtiyaç mı?

Hayatımızın hemen her alanına nüfus eden bu teknoloji başımızı döndürecek hızda ilerliyor. 'Yapay Zekâ' robotlar, çığır açan yazılımlarla işleri kolaylaştırırken bir yanda 'ses taklidi' v.b. akılara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemlerine malzeme olarak kafalarda gelecekle ilgili korkular yaratıyor. SABAH, çok kısa bir zaman içinde dünyanın en önemli gündemlerinden biri haline gelecek yapay zekâ teknolojisinin insanoğlu için bir tehdit mi yoksa imkân mı olduğu sorusunu uzmanlara sordu.
Yapay Zekâ Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil:
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMALI
Yapay
zekâ ülkemizde TOGG'da, ulaştırma çalışmalarında olduğu gibi birçok projede çığır açtı. Ancak en önemli konu ulusal güvenlik. Kuzey Kore, Siber Güvenlik Komutanlığı'nı kuran ilk ülke. Başında rütbeli siber güvenlikçiler var. Yapay zekânın siber güvenlik açısından hem kişisel olarak hem ulusal güvenlik açısından tehlikeleri var. Devlet ileri teknolojiye dönük destekleri arttırmalı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalı.
Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Başkanı Esen Girit Tümer:
KONTROL ALTINDA TUTULMALI
Yapay
zekâ bazı sektörlerde
işsizliği
artırabilir.
Algoritmaları,
önyargıları öğrenebilir
ve bu önyargılar sistemlerin
ve kararların yanlış veya
haksız olmasına neden olabilir.
Yapay zekâ, kişisel verileri analiz
etmek için kullanılabilir ve bu
da gizlilik ihlallerine yol açabilir.
Ayrıca, kötü niyetli kişiler yapay
zekâyı saldırılar ve sahtekarlıklar
için kullanabilir Özellikle sosyal
medya ve eğlence sektöründe bu
tehlike büyük. Yapay zekâ, askeri
sistemlerde de kullanılabiliyor.
Özerk silah sistemleri, istenmeyen
sonuçlara yol açabilir ve
insana karşı kullanımı tehlikeli
olabilir. Teknolojinin gelişimini
kontrol altında tutarak, olası tehlikelerin
önüne geçmek ve yapay
zekânın insanlığa fayda
sağladığından
emin olmak
önemlidir.
Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu:
İYİLİĞİN DE KÖTÜLÜĞÜN DE GÜCÜ OLABİLİR "STEPHEN
Hawking geçtiğimiz yıllarda 'Güçlü bir yapay zekânın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir' demişti. Yapay zekânın artıları kadar eksileri de var. En son Cumhurbaşkanımızın sesini taklit ederek DeepFake teknolojiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan insanlar ortaya çıktı. Yapay zekâ iyiliğin gücü de olabilir kötülüğün gücü de. Burada insan faktörü çok önemli. Dijital ses ya da dijital yüz nakli olarak adlandırdığımız DeepFake teknoloji ne yapıyor? İtibar zedeliyor, mahremiyeti sarsabiliyor, uluslararası kriz yaratabiliyor. Bu kadar büyük bir teknoloji bu. Seçimlerde Barack Obama ve Donald Trump döneminde de siyasi bir manipülasyon yapmak için kullanıldı. Hatta Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo kendisi basın açıklaması yaptı ama DeepFake teknolojisi zannedildiği için askerler bile ayaklandı.