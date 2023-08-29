Türkiye’nin ilk Süryani kütüphanesi Anıtlı’da açıldı

Türkiye'nınilk Süryani Kütüphanesi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı tarihi Anıtlı Köyü'nde açıldı. Be Shao Süryani Kütüphanesi, Midyat Belediyesi Başkanvekili Mehmet Sait Baş ve Mardin Müze Müdürü Gani Tarkan'ın da katıldığı törenle açıldı. Süryani Kadim Kültür Derneği Başkanı Yusuf Bektaş, "Mardin Valiliği'nin de onayıyla, Meryem Ana Manastırı içinde 2 bin 130 kitap derlemesi ile Türkiye'nin ilk ve tek özel Süryani Kütüphanesi'ni yöre halkı ve yurtdışında yaşayan Süryanilerin de desteğiyle açtık. Mardin'de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile manastır, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi" dedi.