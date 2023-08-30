Kreş sözü de unutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara verdiği kreş sözünü de unuttu. İBB tarafından kent genelinde 30 kreş yapılması için çalışma başlatılmıştı. Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi Çömlekçi Çukuru Sokak'ta inşa edilecek kreşin 7 Ocak 2022'de yapılan temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İmamoğlu katılmıştı. İnşaat için, eskiden park olan alanda çok sayıda ağaç kesilmişti. Ancak 8 ay sonra tamamlanacağı belirtilen inşaatın, aradan 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen bir katı bile yapılamadı. Kılıçdaroğlu, törende "Kreş sayısı 150'ye çıkacak. Bugün burada 30'unun temelini atıyoruz" demişti. Akşener de "Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını birlikte kontrol edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.