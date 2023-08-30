SON DAKİKA | Kara Harp Okulu Diploma Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dostlarımızın sayısını artırmakta, düşmanlarımızın sayısını azaltmakta kararlıyız. Küresel kriz, yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu kriz ve kaosun olumsuz etkilerine geniş bir alanda şahit oluyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil herkes son yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Kimi ekonomistler tarafından israf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamalarında bir yarış söz konusu. Savunmaya ayrılan bütçe rakamları yıldan yıla yükseliyor. Modern, displinli ve caydırıcılığı yüksek bir orduya sahip olmanın gerekliliği tüm dünya tarafından kabul edilmektedir.

Güçlü bir ordu olmadan güçlü Türkiye olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerle gördük. Savunma sanayiinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Yüzde 80'lerden alıp yüzde 20'lere düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızla cirosu 12 milyar doları aşan savunma sanayii sektörümüzle bu sene 6 milyar doları bulacağına inandığımız savunma ihracatımızla, Atak'tan Kaan'a, AKINCI'dan AKSUNGUR'a her alanda artan kabileyetimizle 21 yıla sığdırdığımız askeri imkan ve yeteneklerimizle en üst lige çıkardık.

Kaan'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz.